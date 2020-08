Alizée maman célèbre : sa fille Annily vit avec "depuis toute petite"

Annily Chatelain a décidément bien grandi ! Aujourd'hui âgée de 15 ans, l'aînée de la chanteuse Alizée et de l'ancien participant à la Star Academy, Jérémy Chatelain, est devenue une belle jeune fille. Et à l'âge d'avoir son propre compte Instagram, elle commence tout doucement à avoir une communauté toujours plus nombreuse. Les internautes sont d'autant plus présents sur sa page lorsqu'elle s'y affiche avec son petit ami, Marco. Ses instants avec sa famille sont également très appréciés, elle qui assure son rôle de grande soeur pour Maggy (8 mois) à merveille.

Plutôt discrète et sans jamais trop en dévoiler, Annily a cependant accepté de répondre aux indiscrétions de ses abonnés samedi 8 août 2020. En plus d'apprendre qu'elle est très heureuse de vivre à Ajaccio, qu'elle aime piquer les affaires de sa mère ou encore qu'elle a un attrait particulier pour le shopping, la jolie brune s'est épanchée sur sa notoriété naissance et celle de ses parents. Bien qu'elle soit reconnue, Annily explique ne pas se sentir comme une véritable enfant de star. "Bon pour commencer, je ne suis absolument pas célèbre, il faut le dire... En ce qui concerne la 'célébrité' de mes parents, ce n'est pas quelque chose à gérer puisque je vis avec ça depuis petite, les gens sont donc habitués à Ajaccio." Annily assure d'ailleurs ne pas souvent rencontrer d'admirateurs sur son chemin.

En revanche, sur les réseaux sociaux, elle est davantage sollicitée. D'ailleurs, il semblerait que plusieurs comptes fans lui soient dédiés sur la Toile. Des hommages qui ne font pas peur à Annily. "Tant qu'ils ne sont pas trop intrusifs non au contraire ça me fait plaisir".

Avec cette expérience Annily pourra sans problème guider sa petite soeur Maggy pour vivre avec la popularité de ses parents, elle qui est le fruit de l'amour entre Alizée et Grégoire Lyonnet. Ils se sont rencontrés dans l'émission Danse avec les stars, qu'ils ont remporté ensemble. Les amoureux ont fêté leurs quatre ans de mariage (noces de cire), le 18 juin dernier. Alizée s'était mariée une première fois à l'âge de 19 ans avec le père d'Annily, Jérémy Châtelain à Las Vegas.