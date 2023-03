Alizée "réfugiée" auprès de Mylène Farmer : ses retrouvailles avec la star dans sa maison en Corse

Dans les années 2000, une petite brune débarque en France et va marquer toute une génération de jeunes filles. Alizée , 16 ans, va inonder la radio avec son titre phare Moi... Lolita. Vingt-deux ans plus tard, la chanteuse vit désormais en Corse, avec son époux, Grégoire Lyonnet, et ses deux filles, âgées de 17 et 3 ans. Une vie paisible que l'artiste a accepté de dévoiler dans le portrait de la semaine de l'émission 50'Inside, diffusée ce samedi 25 mars 2023. Sous son sourire angélique et ses yeux en amande, Alizée est aussi une enfant brisée. "La vraie histoire c'est que quand j'étais au primaire, je n'avais pas d'amis. Je n'étais jamais invitée aux anniversaires. Toujours toute seule, on se moquait un peu. J'avais des lunettes", confie-t-elle à Nikos Aliagas.

Ce rôle si particulier de Mylène Farmer dans la vie d'Alizée

Alizée revient alors sur cette violence et la façon dont la musique l'a en quelque sorte sauvée. "Ce n'était pas du harcèlement scolaire mais c'étaient les prémices. Quand j'ai commencé à chanter, j'avais l'impression que c'était comme un échappatoire. Je m'échappais et je me disais : 'Ça y est tous ces trucs, ces embrouilles de gosses, d'ado... Moi je travaille avec des adultes et je ne vais plus voir ça". Et parmi ces adultes qui vont l'aider, il y a une certaine Mylène Farmer . "Et c'est auprès de Mylène Farmer qui lui écrira ses deux premiers albums que la jeune Alizée trouve refuge et enchaîne les tubes offerts par sa nouvelle mentor", dévoile Nikos Aliagas.