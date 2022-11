Mylène Farmer racontée comme jamais par son ex Laurent Boutonnat : "Elle avait une étrangeté..."

La parole de Laurent Boutonnat est précieuse tant elle est rare. Comme le précise Le Parisien qui créé l'évènement ce samedi en publiant un entretien avec l'homme de musique et de cinéma qui ne parle presque jamais, sa dernière interview remontait à 2007, lors de la sortie de son film Jacquou Le Croquant. Le défunt Gaspard Ulliel, qui aurait eu 38 ans hier, incarnait le fameux Jacquou aux côtés d'Albert Dupontel, son père dans le film, et de Marie-Josée Croze dans le rôle de sa mère. Mais parce que la sortie du nouvel album de Mylène Farmer, le 12e baptisé L'emprise, est un évènement, Laurent Boutonnat accompagne cette actualité forte en se livrant comme il ne fait donc jamais, ou tous les quinze ans.

Le compositeur historique de Mylène Farmer, mais aussi celui qui a partagé sa vie amoureuse pendant plus de quinze ans, connaît la chanteuse de 61 ans mieux que personne. C'est pourquoi ses mots sont précieux, notamment lorsqu'il décrit sa première rencontre avec celle qui incarne le mystère par excellence.

Mylène était charmante, mais elle parlait très très peu

Leur première rencontre survient en 1984, puis une seconde avec Jérôme Dahan (décédé en 2010), alors que les deux hommes travaillent sur Maman à tort. Jérôme Dahan pense alors à Mylène Farmer... "Un jour, Jérôme me parle de Mylène, qu'il connaissait. À l'époque, elle faisait des photos, elle était un peu comédienne, elle faisait du théâtre, des pubs, Jérôme était un peu amoureux d'elle. Et il l'a fait venir chez lui pour faire un test, au piano", se souvient Laurent Boutonnat pour Le Parisien.

La rencontre avec la jeune femme intervient alors et le mystère l'englobait déjà... "Mylène était charmante, mais elle parlait très très peu, elle avait une étrangeté, elle était assez marquante dans ses silences... Elle était presque conforme à l'image de Maman a tort. Et finalement on a enregistré avec elle", confie Laurent Boutonnat. Le début d'une grande histoire professionnelle entre les deux artistes, mais pas que...

L'épreuve de l'échec

Laurent Boutonnat a composé une centaine de chansons pour Mylène Farmer, parmi lesquelles les tubes éternels Libertine, Sans contrefaçon, Désenchantée.... Il a également "réalisé dix-huit clips et mis en scène six spectacles et tournées, jusqu'à ses neuf derniers concerts à Paris La Défense Arena en 2019", comme le rappelle Le Parisien. Ils ont également travaillé ensemble sur le film Giorgino, qui s'est soldé par un terrible échec. "Ça a été dur. Quelle que soit la qualité d'un film, c'est considéré par les gens comme un échec. J'avais pris de gros risques sur ce film, je l'ai financé à plus de 60 %. Polygram, qui avait avancé l'argent, avait ma société en garantie... Mais avec le temps, cela vous apprend plein de choses, cela vous rend plus fort. Et puis on rebondit. Tout ça n'est pas très grave, finalement", analyse Laurent Boutonnat.

Suite à cet échec, Laurent Boutonnat et Mylène Farmer ont mis dix ans à refaire un clip ensemble - Mylène Farmer est tombée amoureuse du réalisateur Benoît Di Sabatino avec qui elle est restée vingt ans et dont elle est séparée - et le cinéaste ne travaille pas sur les prochains shows de son ex-compagne. "Pour des raisons de planning et d'organisation... J'ai plusieurs projets en cours", explique Laurent Boutonnat, en précisant qu'il s'agit d'"un film sur une partie mouvementée de la vie d'Oscar Wilde, un thriller érotique et l'adaptation en série de Ambre, un roman historique américain..." Malgré tout, l'artiste laisse la porte ouverte à de nouveaux projets avec Mylène Farmer...