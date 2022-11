Diaporama : Mylène Farmer racontée comme jamais par son ex Laurent Boutonnat : "Elle avait une étrangeté..."

1 / 18 Mylène Farmer racontée comme jamais par son ex Laurent Boutonnat : "Elle avait une étrangeté..."

2 / 18 Mylène Farmer et Laurent Boutonnat lors de la première du film "Les Choristes" à Paris. © BestImage

3 / 18 Info du 13 mai 2022 - La chanteuse Mylène Farmer a rompu avec Benoît Di Sabatino, son compagnon depuis 2002 - Mylène Farmer - Cérémonie de clôture du 74ème Festival International du Film de Cannes, le 17 juillet 2021. © Borde-Jacovides-Moreau/Bestimage Closing ceremony during the 74th annual Cannes Film Festival on July 17, 2021 in Cannes, France. © BestImage

4 / 18 Info du 13 mai 2022 - La chanteuse Mylène Farmer a rompu avec Benoît Di Sabatino, son compagnon depuis 2002 - Mylène Farmer - Cérémonie d'ouverture du 74ème Festival International du Film de Cannes. Le 6 juillet 2021 © Borde-Jacovides-Moreau / Bestimage Opening ceremony of the 74th Cannes International Film festival. On July 6th 2021 © BestImage

5 / 18 Mylène Farmer et Laurent Boutonnat à l'avant-première du film "Giorgino" à Paris le 4 octobre 1994. © BestImage

6 / 18 Mylène Farmer et Benoît Di Sabatino lors des obsèques de Jean Rochefort en l'église Saint-Thomas d'Aquin à Paris, le 13 octobre 2017. © BestImage

7 / 18 Info du 13 mai 2022 - La chanteuse Mylène Farmer a rompu avec Benoît Di Sabatino, son compagnon depuis 2002 - Mylène Farmer - Cérémonie de clôture du 74ème Festival International du Film de Cannes, le 17 juillet 2021. © Borde-Jacovides-Moreau/Bestimage Closing ceremony during the 74th annual Cannes Film Festival on July 17, 2021 in Cannes, France © BestImage

8 / 18 Laurent Boutonnat, Alice Taglioni - Arrivées aux obsèques (bénédiction) de Gaspard Ulliel en l'église Saint-Eustache à Paris. Le 27 janvier 2022 © Jacovides-Moreau / Bestimage © BestImage, Jacovides-Moreau

9 / 18 Mylène Farmer, Mélanie Laurent - Montée des marches du film « OSS 117 : Alerte rouge en Afrique Noire » lors du 74ème Festival International du Film de Cannes. Le 17 juillet 2021 © Borde-Jacovides-Moreau / Bestimage Red carpet for the movie « OSS 117 : Alerte rouge en Afrique Noire » during the 74th Cannes International Film festival. On July 17th 2021 © BestImage

10 / 18 Info du 13 mai 2022 - La chanteuse Mylène Farmer a rompu avec Benoît Di Sabatino, son compagnon depuis 2002 - Mylène Farmer - Montée des marches du film « OSS 117 : Alerte rouge en Afrique Noire » lors du 74ème Festival International du Film de Cannes. Le 17 juillet 2021 © Borde-Jacovides-Moreau / Bestimage Red carpet for the movie « OSS 117 : Alerte rouge en Afrique Noire » during the 74th Cannes International Film festival. On July 17th 2021 © BestImage

11 / 18 Exclusif - Laurent Boutonnat avec Gaspard Ulliel et Leo Legrand lors de l'avant-première de "Jacquou Le Croquant" à Paris, le 14 janvier 2007. © BestImage

12 / 18 Laurent Boutonnat, Alice Taglioni - Arrivées aux obsèques (bénédiction) de Gaspard Ulliel en l'église Saint-Eustache à Paris. Le 27 janvier 2022 © Jacovides-Moreau / Bestimage © BestImage, Jacovides-Moreau

13 / 18 Mylène Farmer et Laurent Boutonnat à l'avant-première du film "Giorgino" à Paris le 5 octobre 1994. © BestImage

14 / 18 Spike Lee, Mélanie Laurent, Tahar Rahim, Mylène Farmer, Kleber Mendonça Filho - Montée des marches du film « OSS 117 : Alerte rouge en Afrique Noire » lors du 74ème Festival International du Film de Cannes. Le 17 juillet 2021 © Borde-Jacovides-Moreau / Bestimage Red carpet for the movie « OSS 117 : Alerte rouge en Afrique Noire » during the 74th Cannes International Film festival. On July 17th 2021 © BestImage

15 / 18 Mylène Farmer et Benoît Di Sabatino lors des obsèques de Jean Rochefort en l'église Saint-Thomas d'Aquin à Paris © BestImage

16 / 18 Info du 13 mai 2022 - La chanteuse Mylène Farmer a rompu avec Benoît Di Sabatino, son compagnon depuis 2002 - Mylène Farmer - Montée des marches du film « Flag Day» lors du 74ème Festival International du Film de Cannes. Le 10 juillet 2021 © Borde-Jacovides-Moreau / Bestimage Red carpet for the movie « Flag Day » during the 74th Cannes International Film festival. On July 10th 2021 © BestImage

17 / 18 Exclusif - Laurent Boutonnat avec Leo Legrand lors de l'avant-première de "Jacquou Le Croquant" à Paris, le 14 janvier 2007. © BestImage