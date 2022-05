Mylène Farmer célibataire : c'est fini avec Benoît Di Sabatino, après 20 ans d'amour

Entre Mylène Farmer et Benoît Di Sabatino, c'est maintenat une histoire qui s'écrit au passé. La chanteuse aussi populaire que secrète de 60 ans et le réalisateur français d'origine italienne de 56 ans se sont récemment séparés. Une nouvelle annoncée par nos confrères de Gala. La rupture de Mylène Farmer et Benoît Di Sabatino ne date pas d'hier mais remonte à plusieurs mois. Ils ne sont plus ensemble depuis début 2022 apprend-t-on. Leur histoire d'amour aura duré près de vingt ans...

Entre eux, tout a débuté en 2002. Alors que l'interprète des titres Désenchantée, Sans contrefaçon et Pourvu qu'elles soient douces est à la recherche d'un réalisateur pour son clip C'est une belle journée de l'album Avant que l'ombre, elle fait la rencontre de Benoît Di Sabatino. Ce n'est que des années plus tard que Mylène Farmer se confiera pour la première fois sur son couple, en 2008 auprès de Paris Match. Au cours de cette interview, la chanteuse y évoquait, avec le mystère qu'on lui connaît, les circonstances de leur rencontre. "Je cherchais un réalisateur de films d'animation... Il est producteur et réalisateur et il est tout de suite tombé amoureux du petit personnage de C'est une belle journée...", racontait l'artiste populaire depuis tant d'années.

Mylène Farmer et Benoît Di Sabatino ont multiplié les collaborations ensemble. Le réalisateur a imaginé les clips L'amour n'est rien et Appelle mon numéro. Dans le clip Q.I sorti en 2005, Mylène Farmer remerciait son compagnon. Cette chanson serait d'ailleurs une représentation de leur rencontre et de leur histoire d'amour. Les paroles de ce tube lui seraient directement destinées : "Même si je suis dans son lit, C'est son Q.I qui me lie, À lui pour la vie entière (...) Sa bouche est sanctuaire, Le plus sacré des mystères, Il est l'ange pour moi, Je lui dis tout bas..."

Leur dernier projet ensemble remonte à quelques années, avec le documentaire L'Ultime Création, production commune qui suivait Mylène Farmer dans la préparation de ses concerts dans la salle Paris La Défense Arena. Le documentaire avait été proposé sur Amazon Prime Video et il restera effectivement leur ultime création ensemble.

Mylène Farmer prépare son grand retour musical

Célibataire donc depuis quelques mois, Mylène Farmer n'a pas le temps de se morfondre. La chanteuse travaille activement sur son nouvel album et celui-ci paraîtra à la fin 2022. La grande annonce a été officialisée par le biais d'un communiqué. "Le nouvel album de Mylène Farmer sortira à la fin de l'année", peut-on lire en guise de titre. "Mylène Farmer est actuellement en studio pour son prochain album qui sortira à la fin de l'année 2022. L'Artiste travaille avec Woodkid, Archive, Moby et AaRON", est-il également précisé.