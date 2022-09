Mylène Farmer fête ses 61 ans : Alizée ne l'oublie pas, photo souvenir à deux et jolis mots...

En presque quarante ans Mylène Farmer a réussi à se construire une carrière incroyable, faite de nombreux tubes et elle possède encore aujourd'hui une communauté soudée et très importante de personnes lui vouant presque un culte. En ce 12 septembre 2022, la chanteuse née au Québec fête ses 61 ans et pour l'occasion, de nombreuses personnalités du monde de la chanson ont décidé de lui rendre un hommage appuyé. Parmi elles, une chanteuse avec qui elle a une relation très particulière depuis de nombreuses années maintenant, Alizée.

La chanteuse mariée à Grégoire Lyonnet commence sa carrière en 2000 avec le tube de sa vie Moi... Lolita, sous l'aile protectrice de Mylène Farmer, rapidement devenue une sorte de mentor pour elle. Si les deux femmes se sont un peu perdues de vue depuis plusieurs années, la maman de 38 ans n'a pas oublié celle qui lui a permis de démarrer sa carrière et en ce jour si spéciale pour l'interprète de Désenchantée, elle lui a adressé un beau message sur Instagram. Suivie par près de 870 000 abonnés, l'ex de Jérémy Chatelain a publié une belle photo des deux femmes dans sa story.

Quelle chance de t'avoir dans ma vie

Sur le cliché (qui est à retrouver dans le diaporama), on peut voir Alizée et Mylène Farmer en train de discuter à l'époque de leur collaboration professionnelle, probablement dans un studio d'enregistrement. "Happy birthday M.", écrit en gros la jolie brune, avant d'ajouter en dessous : "Quelle chance de t'avoir dans ma vie". Un beau message qui devrait certainement faire plaisir à celle qui est de nouveau célibataire depuis peu de temps et vit certainement des moments difficiles.

La belle relation qui lie Alizée et Mylène Farmer continue donc d'exister et pour la maman d'Annily et Maggy, la chanteuse rousse reste très importante à ses yeux. "Elle est toujours dans mon coeur et je l'admire toujours autant (...) On n'est plus en contact aujourd'hui, mais on peut toujours retrouver les gens à un moment ou à un autre", expliquait-elle à Télé Poche il y a quelques années.