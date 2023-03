"Tu me manques déjà" : Alizée pleure un être cher à toute sa famille, une "triste journée"

Un deuil qui s'annonce difficile. Lundi 7 mars 2023, la chanteuse Alizée s'est emparée de ses réseaux sociaux pour annoncer la mort d'un être cher de sa famille : son chat, Framboise, qui l'accompagnait depuis treize ans. "Au revoir ma Framboise, tu me manques déjà...", a-t-elle écrit en légende de deux photos où l'on peut voir l'animal en compagnie de ses filles Annily (bientôt 18 ans) et Maggy (3 ans), mais aussi des autres animaux de la maison. "#13ans #sacredebirmanie #sadday (triste journée)", a-t-elle ajouté.

Et l'on sent que pour Alizée, c'est un véritable déchirement : très attachée à ses animaux et à ce petit clan qu'elle forme dans le sud avec eux, son mari Grégoire Lyonnet et ses filles, la chanteuse et gagnante de Danse avec les Stars semble très affectée par le deuil. Heureusement pour elle, les internautes sont là pour la soutenir : de très nombreux fans ont en effet laissé un message réconfortant sous la photo.