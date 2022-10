Elsa et Alizée Bois (Danse avec les stars) : Leur soeur Lilou est aussi une championne

Dans la famille Blois, on demande la soeur. Laquelle nous direz-vous car elles sont trois. Oui, trois ! Il y a tout d'abord Elsa et Alizée Bois, toutes deux danseuses professionnelles de Danse avec les stars 2022. Mais il y a aussi Lilou, une jeune femme que l'on pourrait aussi découvrir dans le programme. On vous explique pourquoi.

La danse, c'est dans le sang chez la famille Bois. En 2021, les téléspectateurs de TF1 ont eu le bonheur de découvrir Elsa Bois, partenaire de Michou dans Danse avec les stars. Très vite, le couple (qui vit une belle histoire d'amour grâce à l'émission) est devenu l'un des favoris du public. Chaque semaine, ils offraient de belles prestations, ce qui les a menés jusqu'en finale. Pour l'édition 2022, la production a donc de nouveau fait appel à la belle brune, mais pas que ! Sa soeur Alizée Bois, qui pratique aussi cette discipline, a intégré le casting. L'ancienne participante de La France a un incroyable talent a été 8 fois championne de France de danse dont 6 fois en danses latines, 1 fois en danse standard et 1 fois en dix danses.

Mais elle ne sont pas les seules à vivre de cette passion. Leur petite soeur Lilou excelle aussi en danse. La belle blonde a étudié dans la même école que ses soeurs, à savoir l'école de danse de Ribas, située à Villeurbane. Et en avril dernier, avec son partenaire Victor, elle a été sacrée vice championne de France des moins de 21 ans lors du championnat de France des danses latines organisé à Mulhouse. Une belle revanche car, comme elle l'a dévoilé sur son compte Instagram, elle a connu une dure épreuve. "Belle récompense après un début d'année mouvementé et un défi relevé après un arrachement osseux qui m'a obligé à m'arrêter pendant un mois !", peut-on lire avant qu'elle ne remercie son partenaire mais aussi ses proches et ses professeurs pour leur soutien.