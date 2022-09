Elsa Bois bientôt mariée à Michou ? Sa soeur Alizée réagit

Un message imminent pour Elsa Bois et Michou ?

Plus de huit mois après avoir officialisé leur relation, Elsa Bois et Michou prévoient-ils de se passer la bague au doigt ? L'une seule en la réponse, c'est Alizée, la petite soeur d'Elsa Bois, également danseuse dans Danse avec les stars aux côtés de son partenaire et acteur Théo Hernandez. Ce vendredi 16 septembre, la jeune femme de 20 ans a répondu aux questions de ses abonnés sur Instagram et l'une en particulier : "Est-ce que Michou et Elsa vont se marier ?" "Pas encore mais Baba Kam (le producteur de Michou) ne manque pas d'idées !", a ainsi répondu Alizée Bois.

Elsa Bois, sans doute occupée par sa participation à l'émission, n'a pas réagi à la réponse de sa soeur tout comme Michou qui doit de son côté composer avec Thomas Da Costa, le nouveau partenaire d'Elsa dans Danse avec les stars. Loin de se montrer jaloux, le jeune homme de 20 ans a publié un message sur son compte Twitter le 9 septembre dernier, jour du lancement de la nouvelle saison : "La nouvelle saison de DALS vient de reprendre ce soir, go encourager Elsa et son nouveau partenaire, elle se donne à fond et c'est trop cool de la voir épanouie, faut qu'elle aille le plus loin possible." Sans doute, la plus belle preuve d'amour.