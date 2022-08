Alizée : Anniversaire en famille avec Annily et Maggy, ses deux filles copies conformes !

La jeune fille de 17 ans, qui ressemble tout autant à sa mère avec ses cheveux longs, n'hésite pas, en effet, à l'exposer sur ses réseaux sociaux, la câlinant et blaguant avec elle comme une véritable aînée. Pourtant, elle n'habite pas toute l'année en Corse avec sa petite soeur, sa mère et son beau-père : en effet, son père, Jérémy Châtelain vit désormais en région parisienne où elle le rejoint souvent et retrouve sa belle-mère Julie Favre et son demi-frère Forest, 4 ans.

Bien entourée par ses parents, qui s'étaient séparés en 2011, l'adolescente a d'ailleurs tenu à rendre un bel hommage à sa mère pour son anniversaire : s'emparant de son compte Instagram, elle a réuni de nombreuses photos de la chanteuse, avec qui elle a désormais un tatouage en commun, du moment de son premier accouchement jusqu'à maintenant. Un bel album photo fait par amour et qui permet de voir, comme le dit si bien Annily qu'Alizée a toujours fait très jeune, elle "qui parait avoir 12 ans alors qu'elle en a 20" !