Alizée et sa fille Annily se font un tatouage en commun : le résultat en photo !

Alizée est une maman particulièrement proche et fière de sa grande fille. Alors qu'elle-même est sous les projecteurs depuis les années 2000, Annily n'a de son côté pas d'attrait pour le show-business. La demoiselle a en revanche des idées en tête. "Je ne suis pas chanteuse et le milieu artistique ne me séduit pas. Je suis très attirée par la mode et le marketing, et j'aimerais intégrer l'école Condé Nast de Londres. J'ai déjà pas mal de followers sur Instagram", disait-elle à Gala lors d'une interview commune avec sa maman, en 2021, alors qu'elle posaient pour la nouvelle campagne KVD Vegan Beauty. Il est vrai qu'à date elle possède 64 000 abonnés. De quoi imaginer une possible carrière comme influenceuse ? Ces derniers temps, ils ont de moins en moins la côte et sont régulièrement pointés du doigt pour les excès et arnaques... Nul doute qu'Annily trouvera la meilleure voie professionnelle pour elle.