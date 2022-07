Magali Berdah cible de graves menaces dans sa guerre avec Booba, la vidéo choc

"En deux mois et demi, 69687 menaces et insultes reçues, soit 795 par jour, soit 33 par heure, ce qui fait un message toutes les deux minutes", a-t-elle écrit en légende des images sur lesquelles on la voit assise, en train de lire à voix haute les atrocités qui la visent. Les messages défilent : "Laisse-moi te pisser dans la bouche, faire couler votre sang et prendre tout ce que vous avez", "Famille de voleurs, vous allez y passer race de sal*pes", "Je te viole tes filles, tes petites nièces, ta petite cousine, toutes je vous b**se", "On viendra t'égorger chez toi sale p***", "On va te tuer, on a ton adresse et celle de tes petites", "Par pitié, fous-toi en l'air, tu rendras service à tout le monde", "Fais attention quand tu sors de ton bureau d'escroc et que tu rentres chez toi."

À la suite de ce post, Magali Berdah a reçu de nombreux messages de soutien : "Ça me donne la nausée", a réagi Hugo Manos, le compagnon de Laurent Ruquier. Alexandre et Mathieu de L'amour est dans le pré n'en sont pas revenus non plus : "Mais put***, c'est pas possible." Marc Blata, également visé par des accusations du rappeur, a lui aussi pris sa défense : "Tu es bien plus courageuse que tous tes influenceurs qui gardent le silence. Courage ! La justice arrive." Même certains internautes, a priori d'accord avec les faits que Booba a mis en exergue, ont souhaité calmer le jeu : "J'étais d'accord avec Booba sur le fond car beaucoup de gens se font arnaquer, c'est une réalité. Malgré tout cela, personne ne mérite un tel harcèlement et une telle violence. Courage". Le danger des réseaux sociaux est plus que jamais pointé du doigt...