Maeva Ghennam attaquée sur son physique par Booba : une photo avant chirurgie dévoilée

Booba s'est ensuite attaqué au physique de Maeva Ghennam mais aussi à celui de sa maman. "À la personne qui aura le malheur de lui faire un enfant : l'enfant ressemblera à la personne de gauche à droite c'est une chambre à air! #sachezle", peut-on lire en légende d'une photo de la mère et la fille dans une piscine semble-t-il. L'ancienne compagne de Greg a donc publié une photo d'elle avant chirurgie. On peut l'y voir assise sur une chaise, de profil, vêtue d'une robe, avec un verre à la main. "Tiens ma gueule et mon corps pas refaits [elle a notamment refait sa poitrine, ses fesses, son nez ou encore ses lèvres, NDLR], j'avais déjà une bonne base. Toi tu peux rien faire pour tes jambes de coq", a-t-elle commenté son cliché.