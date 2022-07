Diaporama : Magali Berdah cible de graves menaces dans sa guerre avec Booba, la vidéo choc

7 / 19

Magali Berdah au photocall de la soirée "Unis comme jamais" au profit de l'Unicef, au pavillon Cambon à Paris. Le 8 novembre 2021. Le chanteur Gims a récolté 1 500 000 € ! Généreux comme Jamais... c'est le nom de clôture que devrait porter le gala de charité initié par l'artiste GIMS et dont tous les fonds récoltés ont été reversé à l'association Unicef France. L'évènement, organisé par Version Originale (dirigé par J.Saadia) et INDIFFERENCE PROD (S.Boussif, manager de l'artiste), a été l'occasion de dévoiler au grand jour le partenariat entre la maison Audemars Piguet et l'artiste ainsi que sa volonté d'aider les enfants en Afrique. © Pierre Perusseau / Bestimage