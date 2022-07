Alizée de mariage en famille : sa fille Annily déjà plus grande qu'elle, la petite Maggy craquante

Le 23 juillet 2022, Alizée (37 ans) s'est rendue à un mariage avec ses deux filles Annily et Maggy. Sur Instagram, l'interprète du titre Mon bain de mousse a dévoilé quelques images prises à la cérémonie mais aussi comment mère et filles s'étaient habillées pour ce grand jour, de plus grande à la plus petite. Malgré ce que l'on aurait pu penser, c'est Annily qui est déjà la plus grande du trio. Très élégante, elle portait une robe longue en satin rose fushia ainsi que la même coiffure que sa maman, une chevelure noire coupée au carré.

De son côté, Alizée portait une robe verte pastel ample ornée de perles multicolores. Sur le cliché, elle tient la main de sa petite dernière, fruit de ses amours avec Grégoire Lyonnet, qui est adorable dans une combinaison à rayures noires et blanches et coiffée avec deux petites nattes et quelques barrettes. Sur un second cliché pris en Corse, la fillette de 2 ans et demi est accrochée à un énorme poteau en bois rustique. L'occasion de découvrir que la petite fille a bien grandi et qu'elle est un parfait mélange entre son papa et sa maman.

Propriétaire de son propre studio de danse à Ajaccio qu'elle a fondé avec son mari Grégoire Lyonnet (qu'elle a épousé en 2016), la jolie brune l'avait rencontré sur le plateau de Danse avec les stars. Sa fille aînée Annily (17 ans) est le fruit de son amour avec l'ancien Star Académicien Jérémy Chatelain duquel elle s'est séparée en 2011.

Grande adolescente, Annily profite de son été en famille et de ses derniers instants avec sa maman et sa précieuse petite soeur. En effet, la jeune femme s'apprête à partir à Londres pour poursuivre ses études comme Alizée l'avait révélé lors d'un live organisé sur Instagram, par la marque de vêtements Naf Naf. "J'angoisse un peu j'avoue, parce que dans un an, elle passe le bac et elle s'en va ! (...) Ça va être très dur. J'ai l'impression que je vais avoir une 2ème fille unique (Maggy) parce qu'elle sera plus là. La petite va grandir toute seule. J'ai un peu l'angoisse de ça, de revivre ce truc de l'enfant unique alors que ce n'est pas le cas parce qu'elles sont très complices, très fusionnelles, très proches." Nul doute que mère et filles sauront maintenir ce lien si fort malgré la distance qui les séparera.