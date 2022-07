Alizée : Sa fille Annily fière de sa petite soeur Maggy, très différente d'elle

Alizée fait partie de ces artistes français révélés dans les télé-crochets. Pas de Star Academy ou de Nouvelle Star pour la chanteuse corse mais Graines de star, présentée à l'époque par Laurent Boyer. Des semaines plus tard, les albums se vendent comme des petits pains et les titres les plus emblématiques d'Alizée sont toujours fredonnés en 2022. La musique est pourtant loin derrière elle désormais. À 37 ans, Alizée s'est entièrement consacrée à la danse en montant son propre studio avec Grégoire Lyonnet, l'homme qu'elle a rencontré sur le plateau de Danse avec les stars et qu'elle a épousé en 2016 en Corse. Les tourtereaux n'ont depuis pas quitté l'île de beauté et sont même devenus les parents d'une petite Maggy, 2 ans et demi.

La famille recomposée est aussi constituée d'Annily, 17 ans, fruit des amours d'Alizée avec l'ancien Star Académicien Jérémy Chatelain. Avoir des papas différents ne les empêche pas de s'entendre à merveille. En témoignent les nombreuses marques d'affection qu'Annily a envers sa petite soeur. Il y a quelques jours, Alizée a emmené sa plus petite fille dans un village nature non loin de Paris. Au programme d'après les clichés publiés par l'artiste sur Instagram : balade en poussette ou en poney, visite aux animaux, câlins à des chèvres et parcours aventure à plusieurs mètres du sol.