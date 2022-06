Alizée : Sa fille Maggy, adorable en robe de princesse, se la coule douce en Corse

Voilà une tendre nouvelle qui nous vient de la Corse ! La famille Lyonnet passe du bon temps sur l'île de beauté, là où Alizée, son mari Grégoire et sa fille ont élu résidence. Sur le compte Instagram de la célèbre chanteuse, les internautes ont pu découvrir un adorable cliché de la petite Maggy en train de jouer au bord de la piscine.

Alizée est une maman gaga de sa petite. En témoigne une nouvelle une story lâchée par la star sur son compte Instagram. Ce mercredi, on a découvert une fois de plus l'enfant dans une posture plutôt confortable. C'est assise sur un transat, vêtue d'une robe de princesse jaune que la petite Maggy était en train de s'amuser à faire des bulles. Une image qui a fait craquer sa célèbre maman qui s'est empressée d'immortaliser l'instant (voir diaporama).

Le rôle de maman est un émerveillement de tous les instants. C'est bien ce que nous prouve l'ex candidate de Danse avec les stars depuis qu'elle est devenue pour le seconde fois maman en 2019. C'est d'ailleurs dans l'émission phare de TF1 qu'elle avait fait la rencontre de son compagnon actuel, le danseur Grégoire Lyonnet. Les deux tourtereaux avaient vécu un véritable coup de foudre avant de se marier lors d'une sublime cérémonie, 3 ans plus tard à Villanova en Corse. En plus de leur projet professionnel commun (l'ouverture du école de danse), le couple est finalement passé par la case bébé quelque temps plus tard. Complètement fous de leur petite princesse, Alizée et Grégoire ont maintenant l'habitude d'arpenter leur île, à laquelle ils sont si attachés, en compagnie de leur bout de chou et de leur fidèle chienne, Nala.

Pour rappel, Alizée avait vécu une précédente idylle avec le chanteur révélé dans la Star Academy (programme qui fait son retour sur TF1 cette année), Jérémy Chatelain, dont sa première fille, Annily est le fruit. Aujourd'hui, la chanteuse est comblée en partageant son temps entre ses deux merveilles.