Diaporama : Alizée : Sa fille Maggy, adorable en robe de princesse, se la coule douce en Corse

1 / 13 Alizée : Sa fille Maggy, adorable en robe de princesse, se la coule douce en Corse

2 / 13 Alizée (collier avec le prénom de sa fille Annily) - Avant-première du film "Clochette et la Créature légendaire" au Gaumont Champs-Elysées à Paris





3 / 13 Exclusif - Alizée a participé à la dernière journée de la 9ème édition de l'association 'La Marie Do' à Ajaccio en tant que marraine le 11 octobre 2015. Elle est venue soutenir cette association de lutte contre le cancer. La chanteuse insulaire a tenu à faire le tour des animations, elle a notamment joué avec les nombreux enfants et elle a apporté son soutien à tous les bénévoles et à la famille de Marie-Do. Alizée a également participé au défilé de mode en compagnie de sa fille Annily avant de clôturer la journée avec la chorale et le fameux lâcher de ballons. C'est en 2007 que l'association est crée pour honorer la mémoire d'une employée d'Air Corsica, Marie-Dominique Versini, qui a lutté avec courage avant d'être emportée à l'âge de 35 ans par un mélanome. La Direction d'Air Corsica répond alors favorablement au projet porté par des salariés désireux d'honorer la mémoire de leur collègue en créant une association éponyme. Au-delà de cet hommage, la volonté des bénévoles de l'association, est aussi d'envoyer un message fort à tous ceux qui, de près ou de loin, sont touchés par le cancer en leur apportant un témoignage d'affection et des soutiens concrets lors de leur parcours contre la maladie : aides financières, investissements de confort dans les hôpitaux / clinique en Corse et les maisons d'accueil sur le continent pour des familles obligées de partir pour des soins, des équipements chirurgicaux et des projets de recherche Crédit obligatoire © Photos Olivier Huitel / Crystal / Bestimage

4 / 13 Maggy Lyonnet

5 / 13 Exclusif - La chanteuse Alizee officialise sa relation avec son compagnon le danseur Gregoire Lyonnet lors du coup d'envoi des illuminations de Noel a Ajaccio le 7 decembre 2013 en presence de son papa, de sa fille Annily et du maire d'Ajaccio Simon Renucci. La Chanteuse a profite d'un week-end en Corse pour presenter Gregoire a ses parents. Le danseur a organise un cours de danse surprise pour sa fille Annily et toutes ses copines.

6 / 13 Annily et Alizée

7 / 13 Annily

8 / 13 Exclusif - Alizée et son mari Grégoire Lyonnet - Mariage de Katrina Patchett et Valentin D'Hoore vendredi à 14 h à la mairie de Linselles dans les Hauts-de-France suivi d'une cérémonie civile d'échange d'anneaux, dont le maître de cérémonie était Maxime Dereymez, dans l'orangerie du château du Biez à Pecq en Belgique le 1er septembre 2017. Les festivités se sont poursuivis autour d'un dîner au château du Biez. Tous les danseuses et danseurs de l'émission "Danse avec les Stars" étaient présents ainsi que Shy'm, Fauve Hautot et son compagnon Jules, Rayane Bensetti , Alizée et son mari Grégoire Lyonnet et Olivier Minne avec qui Katrina Patchett avait dansé dans "Danse avec les Stars" l'année précédente. © Philippe Doignon/Bestimage

9 / 13 Exclusif - Grégoire Lyonnet et sa compagne Alizée - People et Backstage - Dernière du spectacle de Brahim Zaibat "Rock It All Tour" à l'Olympia à Paris. Le 1er décembre 2015 © Denis Guignebourg / Bestimage





10 / 13 Exclusif - Grégoire Lyonnet et sa compagne Alizée - People et Backstage - Dernière du spectacle de Brahim Zaibat "Rock It All Tour" à l'Olympia à Paris. Le 1er décembre 2015 © Denis Guignebourg / Bestimage





11 / 13 Exclusif - Alizée et son compagnon Grégoire Lyonnet en backstage du défilé du 21ème salon du chocolat à la porte de Versailles à Paris le 27 octobre 2015. © Denis Guignebourg / Bestimage

12 / 13 Exclusif - Alizée et Grégoire Lyonnet - Tournée "Danse avec les stars" au Zénith de Lille, le 16 janvier 2015.