Alizée en vacances à Paris : adorables photos de Maggy, qui a les cheveux très longs à 2 ans

Alors qu'Annily Chatelain, sa fille de 17 ans née de ses amours passés avec Jérémy Chatelain, s'offre des vacances de rêve avec ses amis, Alizée garde sa petite dernière avec elle. Son aînée manque à la famille, mais cela n'empêche pas la chanteuse corse et son époux Grégoire Lyonnet de profiter comme il se doit de leurs vacances avec la petite Maggy. À bientôt 3 ans, la fille d'Alizée et du chorégraphe, qu'elle a rencontré dans Danse avec les stars, est déjà très grande et affiche une longue chevelure de rêve.

Sur Instagram, l'interprète de Moi, Lolita a partagé ce lundi 11 juillet 2020 quelques clichés de leur journée inoubliable à Disney. "Vers l'infini et au-delà", écrit Alizée en légende d'un carrousel de photos, en référence à Toy Story, et bien entendu à l'amour qu'elle porte aux siens. On y voit la mère et la fille dans les tasses, ou encore l'adorable Maggy perchée sur les épaules de son papa. La petite brunette a bien grandi et si sa mère a souvent arboré une coupe de cheveux courte, elle, a les cheveux déjà très longs. Comme sa grande soeur Annily. "Tu nous manques Annily", a écrit la chanteuse de 37 ans en légende. En visite à Paris, Alizée a également emmené la veille sa cadette à la Villette pour l'exposition Pop Air.