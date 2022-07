Annily Chatelain séparée de son mystérieux petit ami : champagne et soleil, la fille d'Alizée profite !

Elle méritait bien un peu de repos, loin des salles de cours et des examens. Alors qu'elle a passé le bac français il y a quelques jours, le jeudi 16 juin 2022, Annily Chatelain, la fille d'Alizée et Jérémy Chatelain, est en vacances. Enfin ! Et c'est non loin de la maison que la jeune adolescente de 17 ans profite des rayons de soleil. Sur les réseaux sociaux, elle n'hésite pas à partager les souvenirs de ces chaudes journées passées entre amis, au bord de l'eau ou même sur un bateau, alors que les rires fusent et que le champagne coule à flot. Sacré ambiance, en Corse, du côté d'Ajaccio !

Aperçue sur le sable de la plage de l'Ariadne, Annily Chatelain semble, pour l'instant, bien décidée à rester ancrée aux abords de l'île de beauté. Après tout, il est encore temps de profiter de ses amis et de toute la petite famille. Annily, qui vit avec Alizée, son compagnon Grégoire Lyonnet et sa petite soeur Maggy, devrait dans quelques temps s'envoler vers de nouveaux horizons. Loin d'envisager une carrière musicale, la jeune fille souhaite travailler dans la mode et le marketing, et envisagerait, comme elle le confiait au magazine Gala, d'intégrer l'école Condé Nast de Londres, en Angleterre. Heureusement, le Royaume Uni et la Corse ne sont séparés que par quelques heures d'avion.