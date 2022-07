Diaporama : Alizée en vacances à Paris : adorables photos de Maggy, qui a les cheveux très longs à 2 ans

Exclusif - La chanteuse Alizee officialise sa relation avec son compagnon le danseur Gregoire Lyonnet lors du coup d'envoi des illuminations de Noel a Ajaccio le 7 decembre 2013 en presence de son papa, de sa fille Annily et du maire d'Ajaccio Simon Renucci. La Chanteuse a profite d'un week-end en Corse pour presenter Gregoire a ses parents. Le danseur a organise un cours de danse surprise pour sa fille Annily et toutes ses copines.

15 / 15

Exclusif - Alizée et son mari Grégoire Lyonnet - Mariage de Katrina Patchett et Valentin D'Hoore vendredi à 14 h à la mairie de Linselles dans les Hauts-de-France suivi d'une cérémonie civile d'échange d'anneaux, dont le maître de cérémonie était Maxime Dereymez, dans l'orangerie du château du Biez à Pecq en Belgique le 1er septembre 2017. Les festivités se sont poursuivis autour d'un dîner au château du Biez. Tous les danseuses et danseurs de l'émission "Danse avec les Stars" étaient présents ainsi que Shy'm, Fauve Hautot et son compagnon Jules, Rayane Bensetti , Alizée et son mari Grégoire Lyonnet et Olivier Minne avec qui Katrina Patchett avait dansé dans "Danse avec les Stars" l'année précédente. © Philippe Doignon/Bestimage