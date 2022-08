Alizée : Sa fille Maggy maquillée à 2 ans, sa grande soeur Annily lui refait le portrait !

On savait qu'Annily Chatelain rêvait de travailler dans le marketing de luxe... mais envisagerait-elle, désormais, une carrière dans le monde merveilleux du maquillage ? Tout porte à le croire puisque, sur son compte TikTok, la fille de la chanteuse Alizée, 17 ans, a partagé une vidéo sur laquelle elle dévoile tous ses talents de make up artist, sans oublier une seule étape. C'est avec grand soin qu'elle applique fond de teint, fard à paupière coloré, mascara, highlighter et gloss sur le visage poupon de sa petite soeur Maggy.

"On dirait Jasmine", s'amuse Annily. Habillée d'une robe de princesse - la robe de bal dorée de Belle, dans La Belle et la Bête des studios Disney -, la petite fille de 2 ans adopte une posture exemplaire. D'un calme souverain, elle se laisse faire comme une grande en attendant de découvrir le résultat de cette séance. C'est avec un large sourire, dévoilant ses jolies dents du bonheur, que Maggy approuve, en fin de vidéo, cette mise en beauté. Dans les commentaires, en revanche, ce nouveau style ne fait pas l'unanimité, notamment à cause de l'âge du modèle.