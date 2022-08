Alizée divorcée du père de sa fille Annily : "Le moment le plus dur que j'ai eu à vivre..."

Le parcours sentimental d'Alizée, la France le connaît plus ou moins par coeur. Depuis qu'elle a croisé la route de Grégoire Lyonnet, en 2013 sur le parquet de la quatrième saison de l'émission Danse avec les stars, la chanteuse - qui fête ses 38 ans le 21 août 2022 - vit sur un petit nuage. Elle a épousé son cher et tendre le 18 juin 2016 en La Chapelle Notre-Dame-de-la-Miséricorde, à Villanova, sur sa Corse natale, et a connu grâce à lui le bonheur de devenir maman, pour la deuxième fois, en accueillant son adorable Maggy en novembre 2019. Ensemble, les deux artistes forment, donc, une jolie famille recomposée.

Hé oui ! Avant de succomber aux charmes du beau danseur, Alizée avait formé un couple très médiatique et très populaire avec Jérémy Chatelain, ancien candidat de la Star Academy. Leur histoire a duré 9 ans, a été rythmée par un mariage signé en Amérique, à Las Vegas, en mars 2003, et par la naissance d'Annily, l'aînée de l'interprète de Moi... Lolita. Depuis la rupture, chacun s'est remis de ses émotions et chacun a refait sa vie. Lui est devenu papa, de son côté, d'un garçon baptisé Forest, né de sa relation avec Julie Favre. S'il semble conserver des liens cordiaux avec son ex, le musicien n'évoque, pour autant, jamais cette époque de sa vie.

Ce fut très compliqué de l'expliquer à Annily

Pendant très longtemps, Alizée est pourtant restée marquée par leur idylle. Comme elle l'expliquait sur les ondes de MFM Radio, il y a quelques années, elle a très mal vécu sa rupture avec Jérémy Chatelain, en tant que maman et en tant que femme. "C'est le moment le plus dur que j'ai eu à vivre en tant que maman, admettait-elle. Ce fut très compliqué d'expliquer à Annily que malgré cette séparation, son père et moi serions toujours là pour elle et l'aimerions toujours autant". Si elle vit à Ajaccio avec sa mère et son beau-père Grégoire Lyonnet, Annily reste très proche de son père et n'hésite pas à lui rendre visite, en France continentale, dès qu'elle en a l'occasion. Ce premier divorce était donc une étape difficile pour Alizée... mais sans doute nécessaire.