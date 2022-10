Alizée : Sa petite fille Maggy, 2 ans, se lance dans un twerk endiablé

L'arrivée de Maggy fut une belle surprise pour tout le monde. En acceptant de participer à la quatrième saison de l'émission Danse avec les stars, Alizée ne se doutait certainement pas qu'elle allait remporter la victoire, en même temps que le coeur de son partenaire Grégoire Lyonnet, et qu'elle allait vivre une toute nouvelle aventure avec lui sur l'île de beauté. Terminé, pour elle, la chanson - si ce n'est grimée en singe dans Mask Singer. Aujourd'hui, l'artiste de 38 ans donne des cours de danse à Ajaccio, dans le studio qu'elle tient avec son cher et tendre, et elle profite de la vie, à la fois avec sa grande fille Annily, et avec la petite dernière du clan, Maggy, qui a débarqué dans sa vie le 24 novembre 2019. Quand on dit qu'on est parfois à un pas du bonheur...