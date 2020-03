Amanda Bynes : Rupture trois semaines après les fiançailles... à moins que ?

Un peu, passionnément, à la folie ou pas du tout ? Entre Amanda Bynes et son fiancé Paul Michael, rien n'est très clair. Alors qu'ils avaient prévu de passer ensemble devant l'autel – et ce malgré l'avis contraire de la mère de l'actrice –, les tourtereaux viennent de se séparer. Cette rupture survient trois semaines à peine après que Monsieur a posé le genou à terre et brandi fièrement la bague payée 45 euros sur Amazon, pour demander sa douce en mariage. Mais les informations du magazine People l'affirment, l'actrice, de son côté, a même supprimé toute trace de son petit ami sur Instagram... ou presque.

Alors que l'univers annonçait leur séparation, et qu'Amanda Bynes préférait effacer tous les souvenirs partagés avec Paul Michael sur les réseaux sociaux, voilà qu'elle a surpris tout le monde, le 10 mars 2020, avec une nouvelle photo de couple. Sur cette image inédite, elle prend la pose avec son amoureux, écrivant sobrement "My love" ("Mon amour") en guise de légende. Difficile à suivre. La jeune femme de 33 ans aurait-elle subitement eu peur de l'engagement ? De son côté, Paul Michael s'était contenté de hocher de la tête pour le magazine In Touch Weekly, affirmant qu'elle resterait quoi qu'il arrive "sa meilleure amie". Ou plus si affinités, dirait-on...