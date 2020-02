Amanda Bynes fiancée sous tutelle : sa mère s'oppose au mariage

A l'occasion de la Saint-Valentin, Amanda Bynes avait surpris ses fans en postant une photo d'elle avec un mystérieux compagnon pour annoncer ses fiançailles. L'ex-actrice de 33 ans ne devrait toutefois pas pouvoir concrétiser ses envies de mariage...

Comme le rapporte le site TMZ, depuis son mythique pétage de plombs, Amanda Bynes est sous la tutelle de sa mère, Lynn Organ. Celle-ci, ainsi que d'autres membres proches de sa famille, désapprouvent sa relation amoureuse actuelle avec cet homme prénommé Paul qu'ils n'ont jamais rencontré et qui serait au chômage. L'ancienne star de Ce que j'aime chez toi aurait fait sa rencontre par le biais d'un programme des alcooliques anonymes - ils se disent mutuellement sobres depuis 1 an - et leur idylle ne daterait que de quelques mois. Trop tôt pour se lancer dans l'aventure du mariage, que Lynn Organ compte bien interdire en tant que conservatrice de la tutelle. En outre, Amanda Bynes sortirait avec lui après avoir vécu récemment une autre histoire de coeur et cet homme serait aux yeux de sa famille rien d'autre qu'un "rebond".

Alors que le mariage est mal engagé, Amanda Bynes est aussi moquée pour sa bague de fiançailles... qui provient d'Amazon. Un bijou qui représente un faux diamant acheté par Paul pour la modique somme de 49 dollars.

Ces dernières années, Amanda Bynes a connu le pire, souffrant de troubles psychiatriques et d'addictions diverses. L'an dernier elle était admise dans un centre de désintoxication avant de s'en enfuir. Depuis, elle semble avoir repris la main et remis sa vie sur de meilleurs rails. Toutefois, elle a fait une dernière "folie" : se tatouer le visage...