Amanda Bynes traîne sa mère en justice pour "tutelle litigieuse"

Effectivement, à 33 ans, Amanda Bynes comble difficilement ses propres envies. Le 15 février 2020, à quelques heures de la Saint-Valentin, l'héroïne de She's the man révélait qu'elle venait de se fiancer. Elle brandissait fièrement, sur Instagram toujours, le clinquant bijou offert par son compagnon Paul Michael – acheté 49 dollars, soit 45€, sur Amazon selon les informations du Dailymail. Mais maman est légalement en droit de s'opposer à ce mariage, et elle l'a fait. Considérant que le fiancé n'est pas assez bien pour sa fille – puisque sans emploi et ancien alcoolique –, Lynn Organ a interdit cette union. On peut comprendre qu'Amanda Bynes ait, enfin, envie de voler de ses propres ailes...