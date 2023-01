Amandine Bourgeois enceinte : elle chante sur les battements de coeur du bébé, une séquence adorable

On apprenait il y a quelques mois que la chanteuse française de 43 ans, Amandine Bourgeois, connue notamment pour sa victoire dans l'émission Nouvelle Star en 2008 face à Benjamin Siksou ou encore sa participation à l'édition 2013 du concours de l'Eurovision, était enceinte de son premier enfant. Et la grossesse semble se dérouler pour le mieux puisque l'artiste vient de donner quelques nouvelles, notamment à ses abonnés par le biais de ses réseaux sociaux.

Sur Instagram via plusieurs stories (voir notre diaporama), la chanteuse a révélé qu'elle était de passage dans une clinique pour des examens. "Je fais du monitoring pour mon bébé, je vais vous montrer. On voit les battements de son coeur, et on l'entend aussi", débute-t-elle. "Son coeur est à 135 (battements par minute, ndlr) là à peu près", poursuit-elle.

"On l'entend bien là", dit-elle avant de reprendre le tube Can't take my eyes off you (I Love You Baby) de Gloria Gaynor, en rythme avec les battements de coeur de son enfant à venir. Elle montre ensuite la vue de sa chambre et remercie ses abonnés avec un baiser adressé à la caméra.

Photos en lingerie et "baby bump"

Quelques jours plus tôt, pour souhaiter une joyeuse nouvelle année à ses followers, Amandine Bourgeois avait déjà dévoilé des photos d'elle en lingerie laissant apparaître son baby bump. Car plus les mois passent, plus la naissance approche à grands pas pour la chanteuse.

Rappelons que c'est en septembre dernier que l'on découvrait la grossesse d'Amandine Bourgeois, toujours sur ses réseaux sociaux. "Ça m'a vraiment émue parce que je ne m'y attendais pas du tout, j'ai eu les larmes aux yeux d'avoir ce petit cadeau, a-t-elle expliqué. En fait c'est la première fois qu'on m'offre un cadeau pour mon futur bébé. Ça m'a émue. C'est trop chou", déclarait-elle alors.

On ne sait toujours pas grand-chose de la vie privée d'Amandine Bourgeois, à commencer par le sexe de l'enfant, son futur prénom, l'identité du père, etc... Reste maintenant à voir si elle partagera autant son intimité avec ses abonnés au moment de l'accouchement de ce premier enfant.