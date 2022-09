Amandine Bourgeois (Nouvelle Star) enceinte : les larmes aux yeux, elle dévoile son baby bump bien rond !

Le congé maternité, ce sera pour plus tard ! Le vendredi 9 septembre 2022, Amandine Bourgeois a pris le train avec ses musiciens pour donner un concert en Bourgogne. En arrivant dans sa chambre d'hôtel, l'artiste de 43 ans a eu droit à une sacrée surprise... même à plusieurs. Puisqu'elle a été invitée à donner de la voix dans l'une des régions les plus alcoolisées de France, dans le cadre de la 4e édition du Festival Wine, Food and Music, la chanteuse a trouvé, soigneusement déposée auprès du lit, une bouteille de vin. Malheureusement, elle ne pourra pas profiter de ce doux breuvage puisqu'elle est enceinte.

Ça m'a vraiment émue parce que je ne m'y attendais pas du tout

C'est ce qu'elle a expliqué, l'air de rien, sur son compte Instagram le 9 septembre. Ceux qui la suivent avec grande assiduité depuis sa victoire dans la sixième saison de l'émission Nouvelle Star, en 2008, étaient sans doute au courant. Les équipes de l'hôtel qui l'ont accueillie aussi. Outre les quelques offrandes, produits locaux, nourriture et boisson, Amandine Bourgeois a eu droit à un joli body, qui ira très certainement comme un gant à son bébé, une fois qu'il aura rejoint notre Terre. "Ça m'a vraiment émue parce que je ne m'y attendais pas du tout, j'ai eu les larmes aux yeux d'avoir ce petit cadeau, a-t-elle expliqué. En fait c'est la première fois qu'on m'offre un cadeau pour mon futur bébé. Ça m'a émue. C'est trop chou."

On ne sait rien de la vie privée d'Amandine Bourgeois, mais dans quelques semaines, sa vie deviendra soudainement un peu plus mouvementée. On ignore l'identité du père de l'enfant... mais la chanteuse a accepté de dévoiler, en vidéo, son joli baby bump. "Regarde mon ventre, il est gros hein !", a-t-elle ajouté. Mais que devient Amandine Bourgeois depuis qu'elle a battu Benjamin Siskou en finale de l'émission Nouvelle Star ? Son dernier album, Omnia, remonte à l'année 2018, mais sans doute défendra-t-elle de nouveaux sons, ce 9 septembre 2022, sur la scène du Festival Wine, Food and Music. En janvier 2021, elle avait, entre autres, été invitée sur le plateau de l'émission Tarata 100% par Nagui. La suite, pour l'heure, se fera sans doute dans la plus grande discrétion, dès la naissance de ce premier enfant.