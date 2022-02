Benjamin Siksou au cinéma... avec Marion Cotillard : "C'est une super copine de tournage" (EXCLU)

Purepeople : Tu as fait quoi pendant cette absence musicale qui a duré 4 ou 5 ans ?

Benjamin Siksou : Alors j'ai fait... un confinement ! Mais ça a été à double tranchant. Ça a coupé les ailes de tous les projets en cours. J'étais sur scène aux Folies Bergère, je faisais Le Soulier Rouge, la comédie musicale de Marc Lavoine. On l'a joué un mois mais on s'est arrêté en plein vol. Ça faisait deux ans qu'on travaillait dessus. Et en parallèle il y avait un autre spectacle musical, plus théâtral, c'est Songe à la douceur que je fais en ce moment. On joue de tous les instruments, on chante, on danse, on rit, on pleure, c'est assez génial. Et puis à côté, forcément, j'ai écrit, composé, enregistré. Cet arrêt très brutal m'a permis de me recentrer sur mes chansons.

Tu as partagé récemment partagé un selfie avec avec Marion Cotillard sur les réseaux. C'est une copine ?

Oui ! J'ai tourné un film avec Audrey Strogo, qui s'appelle A la folie, et dans Frères et soeurs, d'Arnaud Desplechin, avec Melvil Poupaud et Marion Cotillard. C'était absolument sublime. Marion Cotillard a été une super "copine" de tournage. Avec elle tout est fluide, c'est un bonheur.

Quel souvenir gardes-tu de l'expérience Nouvelle Star ?

J'ai le souvenir d'un ras-de-marée très intense. Ça a été assez brusque, tout qui arrive d'un coup comme ça. C'est comme le confinement, c'est à double tranchants ! C'était un succès, rapide et très agréable et puis en même temps c'était assez violent. On n'est jamais prêt à gérer ça. Ça apprend plein de choses sur le métier, sur le fait de gérer un direct, la production... C'était une entrée dans l'industrie musicale, du divertissement. Mais artistiquement, j'avais beaucoup hésité parce que je n'avais pas encore vraiment de répertoire. Je me doutais que ça allait me faire défaut. Je l'ai fait, je ne le regrette pas, mais ça m'a aussi freiné derrière pour enchaîner avec des albums. Il y avait beaucoup de pression.

Est-ce que tu as des nouvelles d'Amandine Bourgeois, des autres candidats ou des membres du jury ?

Ça arrive qu'on se croise avec certains. Je vois parfois Ycare, Jules Pélissier, je parle toujours à Thomas Marfisi. Je n'ai malheureusement plus vu Amandine depuis. On s'était croisé mais ça remonte maintenant. J'ai croisé Lio, Sinclair. Avec André Manoukian on avait enregistré un album et fait une tournée avec Anaïs, Héléna Noguerra, qui s'appelait So in love.

Tu avais à peine 21 ans à l'époque. Est-ce que M6 t'as proposé une sorte de soutien psychologique après l'émission ?

Il n'y a pas eu d'accompagnement. Il faut être un peu entouré de la famille, de ses amis. Dans l'équipe de production, il y a des gens dont j'étais proche à l'époque, et dont je suis toujours proche, qui sont devenus des amis. Mais ce n'était pas leur métier de soutenir psychologiquement les candidats non.

Tu passes le cap des 35 ans dans le 8 février 2022...

Je ne sais pas ce que je vais faire. La vraie fête, c'est de sortir cette chanson. 35 ans... je n'y suis pour pas grand chose. J'essaye de le subir le moins possible, de l'accepter, d'en profiter. Je me dis que je suis vachement mieux à 35 qu'à 20. En tout cas j'essaye de m'en persuader. Pour l'instant, c'est cool de vieillir. On verra dans dix ans !

Propos recueillis par Yohann Turi. Toute reproduction interdite sans la mention de Purepeople.com.