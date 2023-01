Amandine Bourgois (Nouvelle Star) est maman ! Doux prénom choisi, visage du bébé dévoilé en photos

Ça y est, c'est enfin officiel : Amandine Bourgeois est maman pour la première fois. Le chanteuse française de 43 ans a accouché ce vendredi 6 janvier janvier 2023, en fin de journée. Une nouvelle que l'artiste a communiquée avec un immense bonheur sur les réseaux sociaux, de la même manière qu'elle a partagé l'évolution de sa grossesse à tous ses abonnés depuis de longs mois maintenant. On peut donc y découvrir un petit garçon répondant au nom de Léon, dans les bras de sa célèbre maman, mais aussi de son père, toujours inconnu du grand public et des médias spécialisés à ce jour (voir notre diaporama).

Il y a quelques jours seulement, elle avait chanté sur les battements de coeur du bébé lors d'une séquence adorable déjà partagée sur Instagram. Peu de temps avant l'accouchement, elle avait déjà dédié plusieurs de ses stories à ce bébé à venir.

Dans un premier post éphémère, elle s'adressait directement à lui. "Mon bébé, c'est la dernière nuit que tu passes à l'intérieur de moi. Je me sens triste et excitée à la fois, de cette séparation et de cette rencontre tant attendue. Le ciel, la lune, le vent, les étoiles, tous les éléments me parlent et se déplacent autour de moi pour t'accueillir. Mon petit roi, la fève c'est toi ? Demain, je l'espère, tu seras enfin dans mes bras", écrivait-elle alors.

Un premier enfant tant attendu

Dans un second temps, on pouvait voir l'artiste, qui a connu la notoriété lors de sa victoire dans l'émission Nouvelle Star en 2008 face à Benjamin Siksou ou encore sa participation à l'édition 2013 du concours de l'Eurovision, montré son ultime baby bump aux internautes et adressé un baiser à sa caméra.

Rappelons que c'est en septembre dernier que l'on découvrait la grossesse d'Amandine Bourgeois, toujours sur ses réseaux sociaux. "Ça m'a vraiment émue parce que je ne m'y attendais pas du tout, j'ai eu les larmes aux yeux d'avoir ce petit cadeau. En fait c'est la première fois qu'on m'offre un cadeau pour mon futur bébé. Ça m'a émue. C'est trop chou", expliquait-elle alors.

Nous adressons toutes nos félicitations à Amandine Bourgeois et au papa !