Amandine Buchard, son coming out difficile : "On ne se parle plus avec ma mère"

C'était un documentaire très attendu, que ce soit dans le milieu du sport ou pour la communauté LGBT. Samedi 19 juin, Canal + a diffusé Faut qu'on parle, dans lequel six sportifs professionnels, la basketteuse Céline Dumerc, l'escrimeuse Astrid Guyart, le patineur Kévin Aymoz, le nageur Jérémy Stravius, le rugbyman Jérémy Clamy-Edroux et la judoka Amandine Buchard se sont exprimés librement sur leur homosexualité.

Si pour certains ce fut la première fois, Amandine Buchard quant à elle s'était déjà confiée sur ce sujet par le passé. Lors d'une interview donnée au Parisien en 2018, la jeune femme de 25 ans était revenue sur son coming out et les raisons qui l'ont poussée à le faire. "C'est fatigant de le cacher. On n'est pas soi-même, on vit dans le mensonge et je déteste ça. Les gens parlent beaucoup quand ils sont dans le questionnement, surtout dans le monde du judo qui se nourrit de potins", déclarait-elle en octobre 2018.

C'est plus difficile à accepter pour ma famille.

Une révélation qui n'a pas plu à tout le monde, y compris à certains membres de sa famille. "Cela a étonné certaines personnes, mais on ne m'a jamais traitée de sale homo. C'est plus difficile à accepter pour ma famille. D'ailleurs, on ne se parle plus avec ma mère", confiait-elle.