Amandine Pellissard (Familles nombreuses) : Certains de ses enfants sont atteints d'une maladie rare

Tout, tout, tout, vous saurez tout sur la famille Pellissard. En plus de partager son quotidien avec son mari Alexandre et leurs huit enfants dans Familles nombreuses, la vie en XXL (TF1), Amandine Pellissard raconte leur quotidien sur Instagram. Et, à l'occasion d'un live organisé le 6 août 2021, elle a fait une révélation sur ses bambins.

Amandine Pellissard ne cache rien, ou presque, à ses abonnés. Régulièrement, elle organise des lives pour échanger avec ses fans. L'occasion pour ces derniers d'en apprendre plus sur la famille. Lors de sa dernière vidéo en direct, la candidate - qui a récemment été victime d'une fausse couche - a révélé que certains de ses enfants avaient une maladie rare au niveau des dents : la dysplasie dentaire. Elle appartient au groupe des "anomalies héréditaires de la dentine, caractérisée par une structure dentinaire et un développement de la racine anormaux, résultant au développement anormal de la dent", peut-on lire sur le site Orpha. En somme, il s'agit d'une altération du développement de la structure et de la couleur des dents de lait, ainsi que des dents définitives.

"À chaque fois qu'on a un enfant, on a une chance sur deux qu'il en hérite", a confié Amandine Pellissard. Et de préciser qu'à cause de cette maladie, "les dents de lait sont comme des craies et s'effritent jusqu'à la racine". On imagine donc que les principaux concernés sont très suivis.

Fin juillet, c'est un sujet encore moins joyeux qu'elle abordait. Amandine Pellissard a confié que durant son enfance, elle avait été victime d'inceste. Un sujet qu'elle compte évoquer dans son livre, qui devrait sortir cet automne. "J'ai été victime d'inceste par le biais d'un membre de ma famille. Cette autobiographie va vraiment s'orienter sur ce témoignage qui est donc de subir l'inceste, de devoir vivre avec en tant que petite fille et de se construire ensuite en tant que pré-ado et ado. Parce qu'évidemment quand on subit ce genre de choses, on passe par différents états", précisait-elle notamment.