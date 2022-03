Amandine Pellissard (Familles nombreuses) débordée : révélation choc sur ses tâches ménagères

Amandine Pellissard est très proche de sa communauté qui s'est bien agrandie depuis sa participation à Familles nombreuses, la vie en XXL (depuis 2020, sur TF1). Régulièrement, la mère de famille de huit enfants organise des live sur Instagram, l'occasion de faire de nouvelles confidences sur son quotidien. Et le lundi 7 mars 2022, une révélation a fait réagir les internautes.

Amandine Pellissard est sans filtre. Que ça aille ou pas, l'épouse d'Alexandre dit ce qu'elle pense. Et à l'occasion d'un live, elle a fait une confidence sur l'une de ses corvées ménagères. La semaine passée, la mère de famille est partie à Paris pour des projets. Et en revenant, elle a eu la joie de retrouver une tonne de linge comme elle l'avait dévoilé en story Instagram. Lors de sa vidéo en direct, un internaute a donc voulu savoir si elle avait fini toutes ses machines. "Je n'ai pas fini mon linge. J'ai fait 6 machines aujourd'hui. Une machine c'est 11 kilos. Donc j'ai fait 66 kilos de linge aujourd'hui. Quand on compte comme ça, ça fait bizarre. Ca fait beaucoup. Je pense que j'en ai au moins pour 3-4 jours", a-t-elle confié.

Amandine Pellissard a ensuite expliqué qu'Alexandre ne faisait pas les lessives, car il ne maîtrisait pas les machines à laver. En revanche, il l'aide à trier le linge par la suite et le met au sèche-linge avant de l'étendre. Il s'occupe également d'autres tâches mais n'a pas précisé lesquelles.

Lors de ce live, Amandine Pellissard a également dévoilé qu'elle ne portait pas Soukdavone Gayat dans son coeur. "Je n'ai pas tellement envie de parler de Souk Gayat. Je l'ai bloquée parce que j'ai mes raisons. Elle s'est foutue de ma gueule sur un live. Vous savez, si l'on se fout de moi, c'est terminé", a-t-elle révélé. En revanche, cela ne semble pas affecter la relation qu'elle a avec sa fille aînée Olivia. "Je l'aimais beaucoup et j'aime beaucoup Olivia. Cela ne change rien. Je suis une personne qui a le coeur sur le main. Je donnerais vraiment tout à mon voisin s'il était dans le besoin. Dans ce milieu, vous vous rendez vite compte que beaucoup de gens ne sont pas sincères. C'est très dommage", avait conclu Amandine Pellissard.