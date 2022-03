Amandine Pellissard (Familles nombreuses) en froid avec une candidate phare : son identité dévoilée

Amandine Pellissard est présente depuis la saison 1 de Familles nombreuses, la vie en XXL. Depuis 2020, les téléspectateurs de TF1 peuvent ainsi suivre son quotidien avec son mari Alexandre et ses huit enfants. Cela lui a permis d'acquérir une belle notoriété. Mais comme tout le monde, elle n'échappe pas aux critiques et cela vient même d'une autre tribu de l'émission comme elle l'a dévoilé à l'occasion d'un live.

Ce n'est pas parce que les familles participent à la même émission qu'elles s'apprécient toutes. Pour preuve, Amandine Pellissard n'est pas en bons termes avec l'une des anciennes tribus de Familles nombreuses, la vie en XXL. Avec son franc-parler habituel, l'épouse d'Alexandre a dévoilé lundi 7 mars qu'elle était en froid avec Soukdavone Gayat. "Je n'ai pas tellement envie de parler de Souk Gayat. Je l'ai bloquée parce que j'ai mes raisons. Elle s'est foutue de ma gueule sur un live. Vous savez, si l'on se fout de moi, c'est terminé", a-t-elle révélé.

En revanche, cela ne semble pas affecter la relation qu'elle a avec l'un de ses enfants, à savoir sa fille aînée Olivia. "Je l'aimais beaucoup et j'aime beaucoup Olivia. Cela ne change rien. Je suis une personne qui a le coeur sur le main. Je donnerais vraiment tout à mon voisin s'il était dans le besoin. Dans ce milieu, vous vous rendez vite compte que beaucoup de gens ne sont pas sincères. C'est très dommage", a conclu Amandine Pellissard.

L'épouse d'Olivier Gayat n'est pas la seule personne avec laquelle la mère de famille n'a pas d'atomes crochus. Elle est aussi en froid avec la famille Blois. A l'occasion d'une interview dans l'émission Web Chez Jordan, Amandine Pellissard avait expliqué qu'elle était "copieusement énervée" contre une autre tribu de Familles nombreuses. "J'ai des principes un peu particuliers, je déteste qu'on vienne me côtoyer par intérêt et qu'on essaye de plagier un peu ce que je fais, c'est ce qu'on fait avec ma famille", avait-elle déclaré, sans nommer les personnes en question. Se sentant visés, Diana et Gérôme Blois avaient rapidement brisé le silence pour s'en prendre à elle.