Ambre Dol (Familles nombreuses) : Son enfant hospitalisé, "il y a un risque de perforation"

L'état de santé de l'un des membres de la famille Dol n'est pas au beau fixe. Le 11 novembre 2021, Ambre s'est saisie de son compte Instagram afin d'annoncer que l'un des membres de sa tribu était hospitalisé.

Si Ambre et Alexandre Dol pensaient passer un jour férié paisible avec Joaquim, Winona (fruit de l'union des candidats de Familles nombreuses, la vie en XXL), Jade, Maëlys et Lizandro (nés d'une précédente relation de la belle blonde), il n'en était malheureusement rien. En effet, la maman a annoncé en story Instagram qu'elle avait dû conduire Jade aux urgences. La jeune fille de 15 ans avait une fièvre qui persistait malgré la prise de Doliprane, elle a donc préféré qu'elle se fasse examiner.

Et Ambre a bien fait de l'emmener puisque les médecins lui ont découvert un souci de santé. "Elle avait très mal dans le dos et dans le ventre. Ils lui ont fait un bilan sanguin qui montre une grosse inflammation qui à priori est bactérienne. Elle nécessite une antibiothérapie par voie veineuse. Il lui ont fait un scanner et on voit une infiltration au niveau du colon droit. Et on ne sait pas exactement à quoi c'est dû. Donc je vais voir avec le gastro qui doit passer", a-t-elle expliqué.

Une fois rentrée chez elle, Ambre Dol a précisé qu'elle ne savait toujours pas de quoi souffrait exactement Jade. "Le diagnostic on va le savoir plus tard, avec une coloscopie. Il faut la faire comme elle a le colon qui est inflammé, il y a un risque de perforation. On en saura plus plus tard mais je suis positive", a-t-elle déclaré. Nul doute qu'elle donnera des nouvelles de l'adolescente dès qu'elle en saura plus. En attendant, elle tente de se changer les idées auprès des autres membres de sa famille, son ancien compagnon étant pour l'heure auprès de leur fille.