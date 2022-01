Amelia Windsor : La cousine de Harry et William sublime au défilé Dior avec Isabelle Adjani

Paris est en ébullition depuis la semaine dernière et le lancement de la Fashion Week. Les défilés se suivent mais ne se ressemblent pas. Après les collections masculines, les femmes sont à l'honneur. Ce lundi 24 janvier, c'est au musée Rodin, dans les jardins de l'institution, que Maria Grazia Chiuri a choisi de faire défiler ses mannequins pour dévoiler le résultat de mois acharnés de travail. La pression était à son comble, d'autant plus que du beau monde était présent pour découvrir les nouveautés de la grande marque. Des membres de familles princières et royales avaient fait le déplacement. Pierre Casiraghi , fils de Caroline de Monaco, et son épouse Beatrice Borromeo ont prouvé qu'ils étaient toujours fous amoureux après quatorze années passées ensemble quand Amelia Windsor, petite-fille de 26 ans du prince Edward et de la duchesse de Kent, Katharine, était venue solo admirer les nouvelles créations Dior.

Parmi les stars françaises invitées se trouvaient Léna Malhouf Situations, Carine Roitfeld,Isabelle Adjan , Jeanne Damas ou encore Nicolas Maury, mythique Hervé de la série Dix pour cent. Côté international, la sublime Cara Delevingne était présente tout comme Natalia Vodianova et son époux, l'homme d'affaires Antoine Arnault. Rosamund Pike, la star de Gone Girl avec Ben Affleck, était elle aussi dans le public. Habillée d'une longue robe sombre ceinturée, d'une chemise et d'une cravate et d'une voilette lui retombant sur le visage, la comédienne de 42 ans a fait sensation.