Pierre Casiraghi et Beatrice Borromeo, couple glamour et complice au défilé Dior

La Fashion Week bat son plein à Paris. Ce lundi 24 janvier, Dior présentait sa collection Haute Couture Femme printemps/été dans les jardins du musée Rodin situé dans le 7ème arrondissement de la capitale. Les stars n'ont évidemment pas manqué l'événement et parmi elles, le couple formé par Pierre Casiraghi, l'un des fils de Caroline de Monaco et Stefano Casiraghi, et Beatrice Borromeo.

Les tourtereaux ont pris la pose en marge du défilé présenté par Maria Grazia Chiuri, directrice artistique depuis 2016. Le frère de Charlotte Casiraghi avait opté pour un costume cravate bleu marine, couleur qui tranchait avec le look nude de son épouse. Beatrice Borromeo, ancienne égérie de la marque, portait un ensemble crème composé d'une veste de tailleur et d'une jupe courte. Elle a compléter son look avec des talons aiguilles rose pâle. Durant toute la séance de photos, les époux se sont lancés des regards complices et n'ont pas lésiné sur les gestes tendres en public. Preuve que l'amour ne fane pas toujours avec les années.

Pierre Casiraghi et Beatrice Borromeo sont tombés amoureux en 2008. Contrairement à tout ce qui était raconté, les amoureux ne se sont pas rencontrés sur les bancs de la faculté Bocconi en Italie mais au festival de Cannes de la même année. Alors chroniqueuse dans une émission, Beatrice Borromeo s'est laissé approcher par son futur compagnon : "Pierre me voit, s'approche et me dit : 'Je t'aime et je vais t'épouser.' J'ai ri. Et lui : 'Tu verras'", déclarait-elle à l'époque dans le Corriere della Sera.

Ce que Pierre Casiraghi veut, Pierre Casiraghi l'obtient. Déterminé à séduire celle dont il ne pouvait plus détacher son regard, il met en place un plan pour arriver à ses fins et décroche le coeur de Beatrice Borromeo. Ce n'est que sept ans plus tard qu'ils se disent 'oui', une première fois civilement le 25 juillet 2015 à Monaco, puis religieusement le 1er août suivant en Italie d'où la jolie blonde est originaire. De leur union sont nés deux garçons : Stefano, né le 28 février 2017 et Francesco, le 21 mai 2018. Quatorze ans plus tard, force est de constater que leur amour est aussi solide... que le Rocher !