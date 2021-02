Beatrice Borromeo : L'épouse de Pierre Casiraghi devient égérie Dior

Beatrice Borromeo aime la mode et le montre à chacune de ses apparitions publiques. Son élégance lui permet aujourd'hui d'être associée à une prestigieuse maison de Haute Couture. L'épouse du prince monégasque Pierre Casiraghi devient ambassadrice de Dior.

Cette intronisation au rang d'égérie Dior a eu lieu mercredi 10 février 2021. La marque française a présenté Beatrice Borromeo comme sa nouvelle ambassadrice. Elle a été choisie par la directrice artistique de Dior, Maria Grazia Chiuri, avec qui Beatrice partage des origines italiennes. La créatrice a également été séduite par la féminité plurielle de sa compatriote, journaliste, réalisatrice, épouse et maman de deux enfants, Stefano et Francesco (3 et 2 ans).

Le 25 janvier dernier, Beatrice Borromeo avait virtuellement assisté au défilé Haute Couture de Dior. L'enseigne a présenté sa collection pour les saisons printemps-été 2021 en la mettant en scène dans un film fantastique. La jeune femme de 35 ans était entièrement habillée en Dior pour l'occasion, avec une combinaison en denim (de la collection prêt-à-porter printemps-été 2021, une écharpe en soie et des baskets. La youtubeuse Lena Mahfouf et les actrices Phoebe Dynevor (star de la série La chronique des Bridgerton, disponible sur Netflix) et Rose Williams étaient également de la partie.

Beatrice Borromeo portait également une tenue Dior pour sa dernière apparition publique en date. Le 19 novembre 2020, elle a célébré la Fête nationale monégasque avec toute la famille princière. Sa belle-mère, la princesse Caroline de Monaco, ses fils Andrea et Pierre Casiraghi, ainsi que l'épouse d'Andrea, Tatiana Santo Domingo, avaient pris part aux festivités modifiées en raison de la pandémie de Covid-19.

Interdiction de rassemblement oblige, le public n'a pas pris part à l'événement. La famille princière s'était donc dispensée d'apparition au balcon du palais.