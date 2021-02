Diaporama Beatrice Borromeo : L'épouse de Pierre Casiraghi devient égérie Dior

Pierre Casiraghi et sa femme Beatrice Borromeo (habillée en Dior) dans la cour du Palais Princier lors de la fête nationale monégasque, à Monaco, le 19 novembre 2017. © Olivier Huitel/Pool restreint Monaco//Bestimage

Pierre Casiraghi et sa femme Beatrice Borromeo Casiraghi au 77ème Grand Prix de Formule 1 de Monaco le 26 mai 2019. © Bruno Bebert/Bestimage

La princesse Alexandra de Hanovre, Beatrice Borromeo et son fils Franceso dans la cour du palais lors de la fête Nationale monégasque à Monaco le 19 novembre 2019. © Olivier Huitel/Pool Monaco/Bestimage

Pierre Casiraghi et sa femme Beatrice Borromeo à la 65ème édition du Bal de la Rose à la Salle des Etoiles du Sporting Monte-Carlo à Monaco, le 30 mars 2019. © Jean-François Ottonello / Nice Matin / Bestimage

Beatrice Borromeo, son mari Pierre Casiraghi et leur fils Stefano dans la cour du Palais Princier lors de la fête Nationale monégasque à Monaco, le 19 novembre 2018. © Jean-François Ottonello / Nice Matin / Bestimage

10 / 13

Pierre Casiraghi et sa femme Beatrice Borromeo lors de la 2ème édition du "Monte-Carlo Gala for the Global Ocean" à l'opéra de Monte-Carlo à Monaco, le 26 septembre 2018. © Bruno Bébert/Bestimage