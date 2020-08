Beatrice Borromeo, sa vie de maman: à quoi ressemble une journée avec ses fils ?

Les parents de Stefano et Francesco aiment plus que tout passer du temps dans la ferme qu'ils possèdent dans le sud de la France, où ils ont passé le confinement, au contact de la nature, prenant soin de leurs animaux. "Maintenant, je peux mettre sur mon CV que je sais comment couper les ongles des chèvres !", plaisante Beatrice Borromeo.

Une fois qu'elle a bien profité de ses garçons dans la matinée, si ses engagements avec la Croix-Rouge lui ont laissé cette liberté, la belle Italienne est généralement rejointe par son époux sur les coups de 13 heures. Si Beatrice cuisine parfois, notamment des plats de pâtes ou de côtelettes, elle laisse le plus souvent le soin à la nounou de s'en charger. Cette aide précieuse est également appréciée pour ses talents de cuisinière.

Puis vient l'heure de la sieste pour les garçons, une pause qui permet à leur maman de s'informer sur les dernières actualités et de travailler sur ses projets personnels. A 18h30, c'est l'heure du bain et une demi-heure plus tard, Stefano et Francesco passent à table pour le dîner. Ils se couchent ensuite, toujours avec une histoire de leur maman. Leur préférée ? Celle d'Aldin, un ours magique, qui est à présent concurrencé par le livre de leur maman. Généralement, à 20h30, les enfants dorment, ce qui permet à Beatrice Borromeo et à Pierre Casiraghi de profiter de leur soirée, notamment en regardant des séries comme Homeland. Parfois, le couple passe sa soirée à lire.

Effectivement, une journée "classique" chez les Casiraghi n'a rien de si exceptionnelle.