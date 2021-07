Amelia Windsor : La sublime cousine d'Harry et William est sur une application de rencontres

Alors que certaines stars rencontrent leur conjoint grâce à leurs relations, pour d'autres, les applications de rencontres restent plus fiables. Et d'après les dernières informations du Daily Mail, dimanche 4 juillet 2021, Amelia Windsor, la cousine éloignée du Prince Harry et du Prince William - précédemment en froid -, serait une de ces personnalités. En effet, le média a rapporté que la jeune femme de 25 ans s'est récemment inscrite sur une application de rencontre. Une bonne nouvelle pour les Britanniques qui ont toujours rêvé de côtoyer la famille royale britannique d'un peu plus près.

En effet, celle qui a été élue comme "la plus belle femme de la famille royale" par le magazine Tatler serait actuellement à la recherche de son prochain prince charmant. Naturellement discrète sur sa vie privée, la fille de George et Sylvana Windsor, comte et comtesse de St Andrews, garde ses amourettes pour son cercle intime. Toutefois, en 2019, Lady Amelia a été aperçue (et photographiée) aux côtés d'Otis Ferry, fils du chanteur Bryan Ferry. Mais celle qui est actuellement au 41e rang dans l'ordre de succession au trône royal est sur une application, ce n'est pas n'importe laquelle.

Elle est sur l'application des stars

Ceci étant dit, n'espérez pas tomber sur son profil sur des applications comme Tinder, AdopteUnMec ou encore Happn. Pour tenter de charmer la mannequin, il faudra vous inscrire sur Raya, l'application de rencontres pour les stars. Cette application payante (qui coûte 8 pounds par mois, soit une dizaine d'euros) est très prisée par les célébrités. Matthew Perry, l'interprète de Chandler dans Friends, en est d'ailleurs un fervent utilisateur ! Tout comme le chanteur Harry Styles ou encore le juré de Britain's Got Talent, David Walliams qui y ont même trouvé l'amour.

Concernant les raisons de son inscription, le média n'a pas manqué de donner une explication. En effet, d'après les informations du Daily Mail, celle qui a défilé pour Dolce & Gabbana s'est tournée vers cette application de rencontres après qu'elle aurait vécu une idylle avec "un joli jeune homme italien". Reste à savoir si elle va trouver chaussure à son pied...