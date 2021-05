Matthew Perry (Friends) drague une fille de 19 ans sur une application, elle l'affiche

"Beaucoup de gens pensent que je suis une harceleuse et que je suis méchante d'avoir publié ça, et ça m'a fait culpabiliser, mais en même temps, j'ai l'impression que beaucoup d'hommes à Hollywood profitent de ces filles jeunes et c'est quelque chose dont beaucoup de personnes devraient être conscientes", s'est justifiée Kate Haralson à Page Six. Sa publication a suscité de nombreuses réactions ; certains saluent son courage pour exposer ces stars profitant de leur influence, d'autres l'ont critiquée pour avoir posté une conversation privée, alors qu'elle utilise une application de rencontre et y avait certainement entré des critères qui l'ont poussée vers le profil de Matthew Perry. Pour se protéger, Kate Haralson a passé ses comptes TikTok, Instagram et Twitter en privé.

Côté coeur, Matthew Perry est pourtant en couple avec Molly Hurwitz. Leur histoire d'amour a commencé en 2018 Ils se sont fiancés en novembre 2020.