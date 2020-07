Amy Winehouse, 9 ans déjà : sa mère ressort sa paire d'escarpins fétiches

Les parents d'Amy Winehouse continuent de faire vivre la mémoire et l'héritage de leur fille, morte il y a maintenant neuf ans. Jeudi sur Twitter et Instagram, Mitch et Janis Winehouse ont une fois encore rendu un hommage personnel à la star.

Love Janis Xxx pic.twitter.com/JQWJqENQ2d — Janis H Winehouse (@JanisWinehouse) July 23, 2020

"Ça va être une semaine difficile, a témoigné le Britannique de 69 ans, le 19 juillet dernier. Notre bébé nous manque tellement. Mais avec notre incroyable famille et nos amis, nous allons y arriver. Nous travaillons sur les plans d'un nouveau projet avec la Amy Foundation. Amy nous a appris à prendre soin les uns des autres." En septembre 2011, le jour où la chanteuse aurait fêté ses 28 ans, ses parents avaient lancé la Amy Winehouse Foundation, une organisation de charité qui vient en aide aux jeunes gens vulnérables et désavantagés. Le jour de sa mort, Amy Winehouse a été retrouvée inanimée dans son appartement de Camden Town, dans le Nord de Londres. La star qui luttait depuis de longues années contre ses addictions et ses troubles alimentaires est morte d'une overdose d'alcool, après un sevrage de trois semaines. Depuis sa disparition, pas moins de quatre albums posthume ont été sortis.

