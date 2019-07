Anaïs Camizuli enceinte et "sous surveillance" : "On m'a fait des examens"

Les fans d'Anaïs Camizuli étaient inquiets. Ces dernières heures, la gagnante de Secret Story 7, qui est enceinte de huit mois, était absente des réseaux sociaux. Ses abonnés lui ont donc envoyé de nombreux messages afin de prendre de ses nouvelles. Mardi 16 juillet 2019, la femme de Sultan est donc sortie du silence afin de les rassurer.

"Je n'étais pas trop présente, car j'étais sous surveillance pendant 24 heures", a tout d'abord expliqué la Marseillaise de 31 ans. Anaïs Camizuli a très vite ajouté que tout allait bien avant de donner plus de détails : "On m'a fait des examens plus approfondis, car ils avaient peur de la cholestase. Finalement, tout va bien, donc ils me laissent sortir. Mais c'est quand même à surveiller."

La future maman a ensuite invité les femmes enceintes à se rendre immédiatement à la maternité en cas de doute. "On est épuisés, on n'a pas dormi depuis 24 heures", a-t-elle conclu. Espérons pour Anaïs Camizuli que la fin de sa grossesse se passera sans encombre. À noter que la cholestase est une diminution de la sécrétion biliaire pouvant provoquer un ictère (jaunisse). Les causes peuvent être virales, toxiques ou génétiques.

Pour rappel, Anaïs Camizuli a officialisé sa première grossesse le 26 janvier dernier en postant une photo sur laquelle on pouvait apercevoir son beau baby bump. Elle s'était ensuite confiée sur son premier trimestre difficile ou sur ses nuits compliquées, notamment à cause des remontées acides.

Lundi 10 juin, la meilleure amie d'Eddy Flow a annoncé qu'après son accouchement, elle ferait une pause dans les placements de produits. Elle sera aussi moins présente sur les réseaux sociaux pour profiter de sa petite famille.