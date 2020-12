Anaïs et Manon (Secret Story) : Leur soeur Léa, brune aux cheveux courts, est canon !

En 2016, Anaïs et Manon participaient à la dixième saison de Secret Story. Les jumelles étaient les "maîtresses des identités" de la Maison, et donc complices de la Voix. Dans le jeu, leur force était leur lien particulier. Et au quotidien, la famille constitue un réel pilier pour le duo. D'ailleurs, sur les réseaux sociaux, elles prennent la pose avec leur mère, leur père... et leur soeur Léa, un canon !

Depuis leur participation à Secret Story, Anaïs et Manon n'ont participé qu'à une seule autre émission : Les Reines du shopping, pour une spéciale jumelles avec Cristina Cordula. Le monde de la télé-réalité, c'est terminé pour les jeunes femmes de 25 ans. Elles sont désormais influenceuses et partagent sur les réseaux sociaux leurs partenariats avec certaines marques et leur quotidien avec leur famille.

C'est ainsi que les internautes ont découvert Léa, la soeur des jumelles. Si Anaïs et Manon affichent une longue chevelure blonde, un sourire malicieux et des yeux bleus divins, leur cadette arbore un tout autre style. Le même bleu transparent mais un regard plus félin, et surtout la jeune Léa n'est pas blonde ! La belle dévoile une chevelure lisse, brune et une coupe au carré. De quoi faire sensation auprès des internautes. D'ailleurs, sous chaque photo, ils sont nombreux à complimenter la jolie Léatoune, surnom donné par ses soeurs.

De son côté, la jeune femme a arrêté les études "car ça coûtait cher" et s'est mise à travailler "pour gagner des sous", comme elle le raconte en story sur Instagram dimanche 13 décembre 2020. La jeune femme est suivie par plus de 35 800 personnes sur le réseau social de partage d'images. Elle se présente à ses followers comme une influenceuse et modèle photo française, addict aux sneakers et aux tatouages. Léa partage essentiellement ses looks originaux et à la pointe de la mode ainsi que son quotidien à Marseille, où elle vit... pour l'instant. "Je compte partir un jour ! Mais ça restera ma ville de coeur, et où je me sens chez moi", lance-t-elle, toujours en story. De grands projets pour l'heure pas encore divulgués.