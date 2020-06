Anastasia Tropitsel : mort à 18 ans de l'influenceuse dans un terrible accident

L'influenceuse russe Anastasia Tropitsel est morte dans un accident de moto sur l'île indonésienne de Bali, comme l'ont annoncé le 22 juin 2020 plusieurs tabloïds, sans qu'aucune date ne soit avancée. La jeune femme, âgée de 18 ans, aurait succombé à des "blessures à la tête".

Sans citer de sources, le Mirror explique que son petit ami supposé, Viktor Maydanovich (30 ans), qui aurait été également à moto à côté d'elle pour la filmer le jour de l'accident, dit qu'elle a commencé à "osciller" alors qu'elle roulait à 96 km/h et qu'elle a "heurté une clôture". On en déduit qu'il la filmait sur sa moto Kawasaki Ninja 250 dans ce joli décor et qu'elle aurait trouvé la mort en perdant le contrôle du véhicule.

Anastasia Zubrina, de son vrai nom, aurait été blogueuse depuis ses 12 ans et serait également "devenue millionnaire à 15 ans", en remportant l'équivalent 20 000 euros en monnaie russe grâce aux réseaux sociaux.

Viktor Maydanovich aurait annoncé la mort d'Anastasia Tropitsel "sur internet", précise le Daily Mail. "Ma femme adorée n'est plus avec nous. S'il vous plaît, envoyez-lui vos pensées. Anastasia roulait à 80-100 km/h sur une large route, où tout le monde roulait vite. Elle a toujours roulé avec précaution", aurait-il écrit sur les réseaux sociaux. Son compte Instagram est d'ailleurs depuis devenu privé.

D'après ce qu'on peut toujours observer sur son compte Instagram, Anastasia aurait été à Bali depuis le début du confinement. Sur quelques photos, on voit qu'elle a l'habitude de rouler en scooter sans casque et qu'elle venait d'acquérir cette puissante moto rouge.