André Manoukian chute lourdement en pleine émission, le public effaré

Voilà déjà plusieurs années que les téléspectateurs connaissent la maladresse et l'esprit souvent perché d'André Manoukian. Très apprécié depuis son ancien rôle de juré dans La Nouvelle Star, le célèbre pianiste se fait pourtant de plus en plus discret dans les médias et à la télévision. Mais ce mardi 6 décembre 2022, le musicien s'apprête à faire son grand retour sur le petit écran.

C'est aux côtés de son ancienne acolyte Marianne James, sur le plateau de La France a un incroyable talent, que l'homme de 65 ans a choisi de renouer avec son public. Présent en tant que guest-star, André Manoukian va donc assister la chanteuse, Éric Antoine, Hélène Segara et Sugar Sammy au cours de cette deuxième demi-finale du célèbre programme. Mais, fidèle à lui-même, le père de famille a fait une belle frayeur aux jurés et au public et ce, dès son arrivée.

Un retour en fanfare

Comme le révèlent nos confrères de Télé-Loisirs, alors que la présentatrice Karine Le Marchand annonce son arrivée, André Manoukian apparaît tout sourire sur le plateau. Puis, après avoir rapidement rejoint ses camarades de soirée, il tente de s'installer sur son fauteuil mais loupe malheureusement une petite marche. C'est alors qu'il s'écroule inévitablement et lourdement au sol, sous les yeux effarés des quatre jurés et du public. Immédiatement, Éric Antoine se lève pour lui porter secours de même que certaines personnes de la sécurité. "Ça va, tu ne t'es pas trop fait mal ?", demande alors Marianne James à son voisin. Mais plus de peur que de mal ! André Manoukian se relève prestement, sans se départir de son sourire et s'installe joyeusement au milieu de la table. "Je suis cascadeur !", se permet-il même de lancer en riant.

Pour rappel, André Manoukian et Marianne James se connaissent déjà très bien. De 2004 à 2007, ils ont partagé la scène de la Nouvelle Star en tant que jurés. Si l'une se voulait à l'époque sévère et l'autre plus indulgent, les deux artistes se sont toujours très bien entendus et sont parvenus à garder le contact pendant toutes ces années. Nul doute que les téléspectateurs seront ravis de les retrouver à nouveau tous les deux sur un même plateau, pour exercer leurs expertises artistiques.