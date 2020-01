Andrew Burkle : Le fils du milliardaire Ronald Burkle, mort à 26 ans

Au mois de décembre, Andrew Burkle avait fêté son anniversaire et le réveillon de Noël avec sa famille. Le père du jeune homme disparu, Ronald Burkle, est le cofondateur de l'entreprise The Yucaipa Companies. L'homme d'affaires est également copropriétaire d'une équipe de hockey sur glace, les Pittsburg Penguins, évoluant en NHL (National Hockey League) et a investi dans les sociétés Uber et Airbnb. Sa fortune est estimée à 1,5 milliard de dollars, soit près de 1,35 milliard d'euros.

La mort d'Andrew Burkle a suscité une vive émotion. Son ami Quincy, le fils de Diddy et de son ex-compagne décédée Kim Porter, lui a rendu hommage sur Instagram en publiant une capture de leur dernier échange de textos. Les deux jeunes hommes devaient déjeuner ensemble le mardi 7 janvier 2020.