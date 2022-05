Andrew Fletcher (Depeche Mode) mort prématurément : ses proches "choqués" par le drame

Andrew Fletcher était âgé de 60 ans. Les membres du groupe britannique, originaire de la région d'Essex, n'ont pas précisé la cause de ce décès survenu si tôt. Fletch était né à Nottingham, en Angleterre, en 1961. Il a marqué l'histoire de la musique, et touché de nombreuses générations, en interprétant, au clavier, des titres que chacun chante aujourd'hui, Personal Jesus - reprise par de très nombreux artistes, Johnny Cash, Shaka Ponk, Marilyn Manson, Nina Hagen... même Hilary Duff ! -, Just can't get enough ou Enjoy the silence. Outre cette discographie incroyable, il laisse derrière lui sa femme Grainne Mullen, qu'il avait épousée en 1993, et leurs deux enfants, Megan, née en 1991, et Joseph, en 1994. Toutes nos condoléances à la famille et aux proches de Fletch...